NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren verdient

Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Anteile betrug an diesem Tag 64.05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.561 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 131.88 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 13.11.2026 auf 84.47 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 131.88 USD entspricht einer Performance von +31.88 Prozent.

Zuletzt verbuchte Independent Bank einen Börsenwert von 3.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch