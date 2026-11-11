NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Independent Bank-Papiers betrug an diesem Tag 17.70 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investierten, hätten nun 5.650 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 207.01 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 10.11.2026 auf 36.64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 107.01 Prozent gesteigert.

Independent Bank war somit zuletzt am Markt 811.78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch