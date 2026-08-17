NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75.84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 131.857 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Independent Bank-Aktien wären am 14.08.2026 11’331.75 USD wert, da der Schlussstand 85.94 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 13.32 Prozent.

Am Markt war Independent Bank jüngst 4.07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch