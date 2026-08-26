NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingebracht

Am 26.08.2025 wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33.14 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 30.175 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’107.72 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 25.08.2026 auf 36.71 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 10.77 Prozent.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 819.36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch