Independent Bank Aktie 941134 / US4538361084
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Independent Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Independent Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71.51 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13.984 Independent Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 82.06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’147.53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.75 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 3.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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