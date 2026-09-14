Independent Bank Aktie 941134 / US4538361084
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Investoren gebracht.
Am 14.09.2021 wurde die Independent Bank-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 69.43 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.440 Independent Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 119.17 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 11.09.2026 auf 82.74 USD belief. Mit einer Performance von +19.17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 3.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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