Independent Bank Aktie 941134 / US4538361084
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Independent Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Independent Bank-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52.96 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Independent Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.882 Independent Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 82.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’552.87 USD wert. Damit wäre die Investition um 55.29 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Independent Bank belief sich zuletzt auf 3.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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