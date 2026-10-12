NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die IMAX-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18.03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.546 Anteilen. Die gehaltenen IMAX-Anteile wären am 09.10.2026 281.75 USD wert, da der Schlussstand 50.80 USD betrug. Mit einer Performance von +181.75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle IMAX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch