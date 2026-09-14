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IMAX Aktie 237667 / CA45245E1097

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Performance unter der Lupe 14.09.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in IMAX eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

IMAX
45.60 EUR 1.79%
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Vor 3 Jahren wurde das IMAX-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des IMAX-Papiers betrug an diesem Tag 18.53 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 539.665 Anteile im Depot. Die gehaltenen IMAX-Aktien wären am 11.09.2026 28’111.17 USD wert, da der Schlussstand 52.09 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 181.11 Prozent zugenommen.

Alle IMAX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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