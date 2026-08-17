NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen

IMAX-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMAX-Papier bei 19.08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52.411 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 52.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’771.49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 177.15 Prozent vermehrt.

Alle IMAX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch