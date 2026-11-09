NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen

Die IMAX-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.76 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 56.306 IMAX-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 47.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’684.12 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 168.41 Prozent gesteigert.

IMAX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch