NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMAX-Papier bei 29.40 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in IMAX-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.014 IMAX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’906.46 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 25.09.2026 auf 56.05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90.65 Prozent angezogen.

Der IMAX-Wert an der Börse wurde auf 3.07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch