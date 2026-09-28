IMAX Aktie 237667 / CA45245E1097
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in IMAX-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das IMAX-Papier bei 29.40 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in IMAX-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.014 IMAX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’906.46 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 25.09.2026 auf 56.05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90.65 Prozent angezogen.
Der IMAX-Wert an der Börse wurde auf 3.07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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