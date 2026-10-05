IMAX Aktie 237667 / CA45245E1097
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen IMAX-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem IMAX-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das IMAX-Papier bei 33.70 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 296.736 IMAX-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 15’643.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56.44 Prozent erhöht.
Der Marktwert von IMAX betrug jüngst 2.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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