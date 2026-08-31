NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMAX-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

IMAX-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30.49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.280 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 165.23 USD, da sich der Wert eines IMAX-Papiers am 28.08.2026 auf 50.38 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65.23 Prozent zugenommen.

IMAX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch