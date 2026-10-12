IDEXX Laboratories Aktie 940695 / US45168D1046
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in IDEXX Laboratories-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit IDEXX Laboratories-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 616.15 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die IDEXX Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16.230 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 518.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’407.04 USD wert. Mit einer Performance von -15.93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
IDEXX Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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