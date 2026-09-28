IDEXX Laboratories Aktie 940695 / US45168D1046
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 626.85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.160 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (519.26 USD), wäre die Investition nun 82.84 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 17.16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von IDEXX Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 40.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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