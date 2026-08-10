IDEXX Laboratories Aktie 940695 / US45168D1046
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IDEXX Laboratories gewesen.
Am 10.08.2016 wurde die IDEXX Laboratories-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der IDEXX Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 109.89 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 91.000 IDEXX Laboratories-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 53’387.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 586.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 433.87 Prozent vermehrt.
IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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