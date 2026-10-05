NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das IDEXX Laboratories-Papier bei 112.92 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 8.856 IDEXX Laboratories-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 518.39 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4’590.77 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 359.08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IDEXX Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 40.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch