NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden IDEXX Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 105.44 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 94.841 IDEXX Laboratories-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 52’277.12 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 30.10.2026 auf 551.21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 422.77 Prozent.

IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch