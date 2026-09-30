NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Huntington Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 17.27 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 579.039 Huntington Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’841.92 USD wert. Mit einer Performance von -11.58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Huntington Bancshares eine Marktkapitalisierung von 30.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch