NASDAQ Composite Index-Titel Huntington Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huntington Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Huntington Bancshares-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Huntington Bancshares-Anteile bei 9.69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Huntington Bancshares-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.320 Huntington Bancshares-Anteilen. Die gehaltenen Huntington Bancshares-Aktien wären am 25.08.2026 174.92 USD wert, da der Schlussstand 16.95 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 74.92 Prozent gleich.

Huntington Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch