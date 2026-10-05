NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hub Group von vor 5 Jahren angefallen

Am 05.10.2021 wurde die Hub Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hub Group-Papier an diesem Tag 35.41 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Hub Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.824 Hub Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 29.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.92 Prozent verringert.

Am Markt war Hub Group jüngst 1.82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch