Hub Group Aktie 443757 / US4433201062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hub Group von vor 5 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 05.10.2021 wurde die Hub Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hub Group-Papier an diesem Tag 35.41 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Hub Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.824 Hub Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 29.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.92 Prozent verringert.
Am Markt war Hub Group jüngst 1.82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hub Group Inc.
Analysen zu Hub Group Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.