NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hub Group von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Hub Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hub Group-Anteile bei 35.54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.814 Hub Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hub Group-Aktie auf 24.60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69.22 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.78 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Hub Group eine Marktkapitalisierung von 1.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch