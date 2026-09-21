Hub Group Aktie 443757 / US4433201062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hub Group-Performance
|
21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hub Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hub Group gewesen.
Die Hub Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hub Group-Anteile 35.64 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.058 Hub Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 918.07 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Papiers am 18.09.2026 auf 32.72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8.19 Prozent.
Der Börsenwert von Hub Group belief sich zuletzt auf 2.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hub Group Inc.
Analysen zu Hub Group Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.