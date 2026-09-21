NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hub Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Die Hub Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hub Group-Anteile 35.64 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.058 Hub Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 918.07 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Papiers am 18.09.2026 auf 32.72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8.19 Prozent.

Der Börsenwert von Hub Group belief sich zuletzt auf 2.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch