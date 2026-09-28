Hub Group Aktie 443757 / US4433201062
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hub Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hub Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Hub Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hub Group-Anteile bei 39.67 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Hub Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 252.111 Hub Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’649.06 USD, da sich der Wert einer Hub Group-Aktie am 25.09.2026 auf 30.34 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 23.51 Prozent.
Hub Group war somit zuletzt am Markt 1.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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