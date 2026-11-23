Heute vor 3 Jahren wurden Hub Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37.60 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26.596 Hub Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hub Group-Aktie auf 22.66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 602.66 USD wert. Damit wäre die Investition um 39.73 Prozent gesunken.

Am Markt war Hub Group jüngst 1.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch