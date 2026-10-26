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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hub Group von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Hub Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Hub Group-Aktie bei 36.51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.739 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hub Group-Aktie auf 25.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70.39 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29.61 Prozent verringert.
Hub Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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