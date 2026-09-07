Hub Group Aktie 443757 / US4433201062
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hub Group-Aktien gewesen.
Hub Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hub Group-Aktie bei 34.94 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Hub Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 286.246 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’499.50 USD, da sich der Wert eines Hub Group-Papiers am 04.09.2026 auf 36.68 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.99 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Hub Group belief sich jüngst auf 2.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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