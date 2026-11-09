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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Hub Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19.28 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 518.807 Hub Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 12’565.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.22 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25.65 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Hub Group einen Börsenwert von 1.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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