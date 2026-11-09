NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Hub Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19.28 USD. Bei einem Hub Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 518.807 Hub Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 12’565.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24.22 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25.65 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Hub Group einen Börsenwert von 1.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch