Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Hooker Furniture eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Hooker Furniture-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24.49 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 40.833 Hooker Furniture-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 526.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47.33 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 140.26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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