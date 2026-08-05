Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hooker Furniture-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Hooker Furniture-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22.88 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, hätte er nun 437.063 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 15.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’660.84 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33.39 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Hooker Furniture zuletzt 160.39 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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