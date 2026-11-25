Heute vor 10 Jahren wurden Trades Hooker Furniture-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Hooker Furniture-Anteile bei 26.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.711 Hooker Furniture-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 52.91 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Papiers am 24.11.2026 auf 14.26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47.09 Prozent vermindert.

Hooker Furniture wurde jüngst mit einem Börsenwert von 151.11 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch