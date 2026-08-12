Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hooker Furniture von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Hooker Furniture-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Hooker Furniture-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9.58 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hooker Furniture-Aktie investiert, befänden sich nun 10.438 Hooker Furniture-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 158.46 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Anteils am 11.08.2026 auf 15.18 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58.46 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Hooker Furniture betrug jüngst 158.87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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