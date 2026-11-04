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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Hooker Furniture eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Hooker Furniture-Papier statt. Zum Handelsende standen Hooker Furniture-Anteile an diesem Tag bei 9.09 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.001 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 15.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167.55 USD wert. Mit einer Performance von +67.55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 161.83 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.
Analysen zu Hooker Furniture Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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