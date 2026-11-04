NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hooker Furniture-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Hooker Furniture-Papier statt. Zum Handelsende standen Hooker Furniture-Anteile an diesem Tag bei 9.09 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.001 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 15.23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167.55 USD wert. Mit einer Performance von +67.55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 161.83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch