Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
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10.06.2026 16:36:19
NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: Hooker Furniture reduziert Dividende
So viel Dividende trägt Hooker Furniture zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture am 09.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0.81 USD vereinbart. Das kommt einer Verringerung der Hooker Furniture-Dividende um 11.96 Prozent gleich. Die gesamte Dividendenausschüttung von Hooker Furniture beläuft sich auf 8.77 Mio. USD. So verringerte sich die Hooker Furniture- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 10.96 Prozent.
Entwicklung der Hooker Furniture-Dividendenrendite
Die Hooker Furniture-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 12.28 USD aus dem NASDAQ-Handel. Die Dividendenrendite für 2026 beträgt 6.07 Prozent. Somit ermässigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7.23 Prozent.
Reale Rendite und Hooker Furniture-Aktienkurs im Vergleich
Innerhalb von 5 Jahren sank der Aktienkurs von Hooker Furniture via NASDAQ um 69.32 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -8.39 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Hooker Furniture-Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Hooker Furniture
Hooker Furniture-Grunddaten
Hooker Furniture ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 130.311 Mio. USD. Dividenden-Aktie Hooker Furniture verfügt über ein KGV von aktuell 0.00. 2026 setzte Hooker Furniture 278.140 Mio. USD um und erzielte ein EPS von -2.54 USD.
Redaktion finanzen.ch
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