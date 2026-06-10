NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture-Aktie: Hooker Furniture reduziert Dividende

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Hooker Furniture am 09.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0.81 USD vereinbart. Das kommt einer Verringerung der Hooker Furniture-Dividende um 11.96 Prozent gleich. Die gesamte Dividendenausschüttung von Hooker Furniture beläuft sich auf 8.77 Mio. USD. So verringerte sich die Hooker Furniture- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 10.96 Prozent.

Entwicklung der Hooker Furniture-Dividendenrendite

Die Hooker Furniture-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 12.28 USD aus dem NASDAQ-Handel. Die Dividendenrendite für 2026 beträgt 6.07 Prozent. Somit ermässigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7.23 Prozent.

Reale Rendite und Hooker Furniture-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren sank der Aktienkurs von Hooker Furniture via NASDAQ um 69.32 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -8.39 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Hooker Furniture-Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Hooker Furniture

Hooker Furniture-Grunddaten

Hooker Furniture ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 130.311 Mio. USD. Dividenden-Aktie Hooker Furniture verfügt über ein KGV von aktuell 0.00. 2026 setzte Hooker Furniture 278.140 Mio. USD um und erzielte ein EPS von -2.54 USD.

Redaktion finanzen.ch