NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Heritage Financial-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial am 21.01.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.96 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Heritage Financial-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4.35 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das Heritage Financial-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 26.26 USD. Heritage Financial verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4.06 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3.76 Prozent betrug.

Heritage Financial-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Heritage Financial via NASDAQ 8.28 Prozent verloren. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 33.39 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Heritage Financial- Dividendenschätzung

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.98 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.46 Prozent absinken.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Heritage Financial

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Heritage Financial beläuft sich aktuell auf 962.572 Mio. USD. Das KGV von Heritage Financial beläuft sich aktuell auf 12.07. 2025 setzte Heritage Financial 335.970 Mio. USD um und erzielte ein EPS von 1.96 USD.

Redaktion finanzen.ch