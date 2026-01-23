Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’126 -0.8%  SPI 18’188 -0.7%  Dow 49’197 -0.4%  DAX 24’925 0.3%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’954 0.0%  Gold 4’959 0.5%  Bitcoin 70’661 0.1%  Dollar 0.7890 0.0%  Öl 65.6 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Chip-Sparte T-Head: Alibaba startet IPO-Vorbereitung ohne festen Zeitplan - So reagiert die Alibaba-Aktie
Intel-Aktie tiefrot: Umsatz sinkt, Gewinn steigt - Engpässe bremsen Wachstum
Victoria's Secret-Aktie gibt ab: US-Dessous-Label plant Filiale in Deutschland
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Heritage Financial-Anleger freuen
Suche...

Heritage Financial Aktie 839840 / US42722X1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dividendenaktie 23.01.2026 16:36:18

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Heritage Financial-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich Heritage Financial-Anleger freuen

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Heritage Financial Anteilseignern eine Dividende.

Heritage Financial
27.63 USD -1.84%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial am 21.01.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.96 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Heritage Financial-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4.35 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das Heritage Financial-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 26.26 USD. Heritage Financial verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4.06 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3.76 Prozent betrug.

Heritage Financial-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Heritage Financial via NASDAQ 8.28 Prozent verloren. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 33.39 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Heritage Financial- Dividendenschätzung

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.98 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3.46 Prozent absinken.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Heritage Financial

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Heritage Financial beläuft sich aktuell auf 962.572 Mio. USD. Das KGV von Heritage Financial beläuft sich aktuell auf 12.07. 2025 setzte Heritage Financial 335.970 Mio. USD um und erzielte ein EPS von 1.96 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: iStockphoto

Nachrichten zu Heritage Financial Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?