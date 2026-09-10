NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heritage Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Heritage Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Heritage Financial-Anteile bei 24.80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heritage Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 4.032 Heritage Financial-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 28.37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 114.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.40 Prozent zugenommen.

Heritage Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch