Heritage Financial Aktie 839840 / US42722X1063
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Heritage Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Heritage Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Heritage Financial-Anteile betrug an diesem Tag 25.64 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 39.002 Heritage Financial-Aktien. Die gehaltenen Heritage Financial-Papiere wären am 26.08.2026 1’120.90 USD wert, da der Schlussstand 28.74 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.09 Prozent.
Zuletzt verbuchte Heritage Financial einen Börsenwert von 1.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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