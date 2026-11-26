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|Rentables Heritage Financial-Investment?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Heritage Financial-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Heritage Financial-Anteile bei 22.85 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 437.637 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 11’903.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27.20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 19.04 Prozent.
Jüngst verzeichnete Heritage Financial eine Marktkapitalisierung von 1.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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