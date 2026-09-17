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Heritage Financial Aktie 839840 / US42722X1063

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Lukrative Heritage Financial-Investition? 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Heritage Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heritage Financial
28.11 USD 0.39%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17.28 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57.887 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’621.42 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Papiers am 16.09.2026 auf 28.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62.14 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Heritage Financial eine Marktkapitalisierung von 1.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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