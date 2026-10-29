NASDAQ Composite Index-Titel Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Heritage Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18.20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Heritage Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54.945 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 1’575.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.68 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 57.58 Prozent.

Zuletzt verbuchte Heritage Financial einen Börsenwert von 1.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch