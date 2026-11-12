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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Henry Schein gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Henry Schein-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 72.84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.729 Henry Schein-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 88.42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’213.89 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’213.89 USD, was einer positiven Performance von 21.39 Prozent entspricht.
Henry Schein war somit zuletzt am Markt 9.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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