Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Henry Schein-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Henry Schein-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Henry Schein-Papiers betrug an diesem Tag 78.38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.276 Henry Schein-Aktien im Depot. Die gehaltenen Henry Schein-Aktien wären am 02.09.2026 115.32 USD wert, da der Schlussstand 90.39 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.32 Prozent angewachsen.
Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 9.88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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