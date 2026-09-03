NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henry Schein von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Henry Schein-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Henry Schein-Papiers betrug an diesem Tag 78.38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.276 Henry Schein-Aktien im Depot. Die gehaltenen Henry Schein-Aktien wären am 02.09.2026 115.32 USD wert, da der Schlussstand 90.39 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.32 Prozent angewachsen.

Der Henry Schein-Wert an der Börse wurde auf 9.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch