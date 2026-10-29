NASDAQ Composite Index-Titel Henry Schein-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henry Schein-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Henry Schein-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Henry Schein-Aktie bei 76.35 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Henry Schein-Aktie investiert, befänden sich nun 130.976 Henry Schein-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’127.70 USD, da sich der Wert eines Henry Schein-Papiers am 28.10.2026 auf 84.96 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 11’127.70 USD entspricht einer Performance von +11.28 Prozent.

Jüngst verzeichnete Henry Schein eine Marktkapitalisierung von 9.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch