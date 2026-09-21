NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel wäre ein HealthStream-Investment von vor einem Jahr heute wert

HealthStream-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HealthStream-Papier bei 29.00 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das HealthStream-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 344.828 HealthStream-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 29.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’079.31 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0.79 Prozent gesteigert.

HealthStream wurde jüngst mit einem Börsenwert von 854.24 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch