HealthStream Aktie 1070464 / US42222N1037
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HealthStream-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HealthStream-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HealthStream-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29.62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die HealthStream-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.376 HealthStream-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 98.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29.20 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1.42 Prozent eingebüsst.
HealthStream erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 854.62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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