HealthStream Aktie 1070464 / US42222N1037
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel HealthStream-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HealthStream von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in HealthStream-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das HealthStream-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die HealthStream-Aktie bei 25.87 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 38.655 HealthStream-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HealthStream-Papiers auf 29.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’125.24 USD wert. Das entspricht einem Plus von 12.52 Prozent.
Insgesamt war HealthStream zuletzt 848.97 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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