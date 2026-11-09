NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harmonic-Investment von vor 5 Jahren verloren

Die Harmonic-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10.65 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Harmonic-Aktie investiert hat, hat nun 9.390 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 89.30 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 06.11.2026 auf 9.51 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10.70 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Harmonic betrug jüngst 1.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch