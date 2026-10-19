NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Harmonic von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Harmonic-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.519 Harmonic-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 197.96 USD, da sich der Wert eines Harmonic-Papiers am 16.10.2026 auf 10.69 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +97.96 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Harmonic belief sich zuletzt auf 1.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch