Harmonic Aktie 369360 / US4131601027
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Harmonic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harmonic von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Harmonic eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Harmonic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Harmonic-Papier an diesem Tag bei 9.50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.526 Harmonic-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 146.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13.92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46.53 Prozent angezogen.
Der Harmonic-Wert an der Börse wurde auf 1.51 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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